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محافظ المنيا: تشغيل 15 مخبزا جديدا فى مركز ملوى

السبت، 29 فبراير 2020 06:14 م
محافظ المنيا: تشغيل 15 مخبزا جديدا فى مركز ملوى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن بدء تشغيل 15 مخبزا جديدا بدائرة مركز ملوى، من ضمن 61 مخبزا، كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على تشغيلهم بالمركز على عدة مراحل.

 

وأضاف المحافظ، أن موافقة الوزارة، تأتى استجابة لطلب المحافظة، لزيادة الطلب على شراء الخبز بالمركز، وسعيا نحو استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، حيث سيتم تشغيل المخابز فى الأماكن التى يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يوميا.

 

ولفت المحافظ، أن حل المشكلات التى تواجه المواطنين تعد ضمن أهم أولويات الدولة، وقد وجهت القيادة السياسية بضرورة مواجهة وحل المشكلات أولا بأول حتى لا تتفاقم ويصعب حلها، مؤكدًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.

 

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالى المخابز الجديدة التى تم تشغيلها فعليا حتى الآن، بلغ 46 مخبزا، وستعمل المخابز الـ15 بـ 5 قرى بالمركز، أنهت جميعها إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المحدّدة.

 

وتضم قائمة المخابز الجديدة التى سيتم تشغيلها 4 مخابز بالوحدة المحلية لقرية تنده، مخبز بالوحدة المحلية لقرية نواى، 7 مخابز بالوحدة المحلية لقرية ابشادات، مخبزين بالوحدة المحلية لقرية دروه، مخبز بالوحدة المحلية لقرية دير البرشا.

 

ومن جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة عن انتهاء أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية التى نظمتها مديرية الصحية بالمنيا للكشف على المواطنين بقرية"جزيرة شيبة" التابعة للوحدة القروية بنى حسن بدائرة مركز ابوقرقاص وتوفير العلاج لهم بالمجان.

 

واكد أن القافلة جاءت فى إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التى أطقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول بالخدمات إلى المناطق المحرومة، والحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرًا، وبخاصة القرى المحرومة من الوحدات الصحية، والوصول بهذه الخدمات إلى قطاع كبير من السكان".

 

لافتا إلى أن القافلة قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم بالمجان، وذلك فى تخصصات "الباطنة، والأطفال، والعظام، والأسنان، والجلدية، والمسالك البولية، والنساء والتوليد"، إلى جانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف عن أمراض الضغط والسكر، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، حيث ضمت القافلة عددا من الأطباء المتخصصين، إلى جانب أطباء مديرية الشؤون الصحية بمديرية الصحة

 

 ومن جانب اخر شنت الوحدات القروية بالمركز حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج تطهير الترع والمصارف.

واكد رئيس المركز أن الحملة مستمرة بجميع القرى لحين الانتهاء من رفع التراكمات بنطاق المركز والمدينة واكد ايضا على رؤساء الوحدات القروية بسرعة الانتهاء من الحملة مشيرا إلى أن نظافة الشوارع والطرق خط أحمر وانه لن يسمح ابدا بأى تراكمات أخرى.

 


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