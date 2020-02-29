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"كورونا" يغزو العالم.. وروسيا تناشد مواطنيها تجنب السفر بسبب المخاوف من الفيروس

السبت، 29 فبراير 2020 11:54 ص
"كورونا" يغزو العالم.. وروسيا تناشد مواطنيها تجنب السفر بسبب المخاوف من الفيروس كورونا
كتب كامل كامل – ووكالات

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واصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زحفه في دول العالم، حيث توسعت قائمة البلدان التي ظهر فيها الفيروس، وبين الحين والآخر تعلن دول مختلفة بالعالم تسجيل حالات جديدة لأول مرة، أو ارتفاع أعداد المصابين.,

ودعت مسؤولة روسية كبيرة اليوم السبت المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج بسبب مخاوف من تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وقالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا لوكالات أنباء محلية إنه يتعين على الروس المكوث لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضافت "لكي تعتبر نفسك محميا اليوم عليك قبل كل شيء أن تحد من كافة الرحلات المستقبلية خارج بلدك قدر المستطاع".

وتصاعد الفيروس في عدد من الدول ففي ألمانيا..أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 60 حالة..وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /السبت/ أن 40 حالة إصابة بالفيروس كانت في ولاية (شمال الراين وستفاليا).

وفي ماليزيا.. أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 حالة.. وأكد وزير الصحة الماليزي الدكتور نور هشام - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد إلى 25.

وأوضح أن الحالة الـ23 لامرأة ماليزية عادت من اليابان يوم 23 فبراير وأصيبت بالحمى، أما الحالتان الآخريان، فإحداهما لامرأة يابانية تعمل في ماليزيا وكانت تسافر إلى اليابان وإندونيسيا والأخرى لرجل إيطالي تزوج من ماليزية وسافر إلى إيطاليا في منتصف فبراير.

وفي تايلاند..أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 21 عاما تعامل مع سياح أجانب.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، أمس مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًا"..وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وحذرت المنظمة العالمية، من أن فيروس "كورونا" المستجد سريع الانتشار قد يصل قريبًا إلى أغلب دول العالم "إن لم يكن جميعها".. وأكد المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندنر، أن تفشي المرض "سيزداد أكثر فأكثر"، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 

 


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نزالات برد

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