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قافلة جامعة طنطا الطبية تعالج 1750 مواطنا في كفر قريطنة بالمحلة.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 05:48 م
قافلة جامعة طنطا الطبية تعالج 1750 مواطنا في كفر قريطنة بالمحلة.. صور قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية كفر قريطنه بالمحلة
الغربية - مصطفى عادل

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قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البيئية الشاملة التي أرسلتها الجامعة إلى قرية كفر قريطنة مركز المحلة بمحافظة الغربية والقرى التابعة لها، ضمت 30 طبيبا وصيدليا، وإنه تم الكشف على 1750 من أهالي القرية وتوزيع العلاج بالمجان على جميع الحالات، كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان، وزراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأوضح الدكتور عماد عتمان، أن تكلفة القافلة بلغت 150 ألف جنيه، استكمالاً لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالي القرى والمراكز بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مضيفاً قيام الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية بمحاضرة توعية عن فيروس كورونا والفيروسات المنتشرة وكيفية الوقاية منها ، كما تم اكتشاف المواهب الثقافية والرياضية والفنية من طلبة المدارس بالقرية.
 
شارك في فعاليات القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية ، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.
 
أقيمت القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة المحلة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.
 
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قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية كفر قريطنه بالمحلة
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قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية كفر قريطنه بالمحلة
IMG-20200229-WA0017
قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية كفر قريطنه بالمحلة

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