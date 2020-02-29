فيتنام ترفض هبوط طائرة كورية جنوبية على أراضيها بسبب مخاوف كورونا

سول /أ ش أ/

أعلنت سلطات الطيران فى سول، اليوم السبت، عودة طائرة كورية جنوبية للبلاد كانت فى رحلة جوية متجهة إلى فيتنام بعد أن منعتها السلطات الفيتنامية من الهبوط فى هانوي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الطائرة التابعة لشركة خطوط آسيانا الجوية، ثانى أكبر شركة طيران فى كوريا الجنوبية، عادت إلى مطار إنتشون الدولى بعد حوالى ساعتين من مغادرتها متجهة إلى هانوى فى الساعة 10:30 صباحًا.

وقالت شركة آسيانا إنها قررت إعادة الطائرة رقم OZ729 عندما طلبت السلطات الفيتنامية أن تهبط الطائرة فى مطار فان دون الدولي، على بعد حوالى 140 كيلومترًا من مطار نوى باى الدولى فى هانوي.

وكانت الطائرة تقل 40 راكبا. ولم يتضح على الفور سبب تقديم السلطات الفيتنامية لهذا الطلب.

وقال مسؤول بشركة الخطوط الجوية الآسيوية "رغم أن فيتنام لم تقدم لنا سببًا واضحًا، فإننا نعتقد أن السبب مرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد".

بدءًا من السبت، علقت فيتنام برنامج الإعفاء من التأشيرة لمدة 15 يومًا لمواطنى كوريا الجنوبية، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إيقاف البرنامج منذ تنفيذه فى يوليو 2004.

وقال مراقبو الصناعة إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يؤثر القرار على الرحلات الجوية الأخرى التى تربط بين كوريا الجنوبية وفيتنام، كما حظرت فيتنام دخول الزوار الذين سافروا إلى مدينة دايجو فى جنوب شرق كوريا الجنوبية وإقليم كيونج سانج الشمالى المجاور لها، وهى مركز تفشى فيروس كورونا الجديد هنا.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إصابة 813 حالة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 3150 حالة حتى يوم السبت. وحتى الآن، توفى 17 مريضاً بسبب الفيروس الذى ظهر فى الصين أواخر العام الماضي، بما يشمل حالة وفاة واحدة فى وقت سابق من اليوم.

وتخطط الشركتان الجويتان الرئيسيتان فى كوريا إرسال رحلات منفصلة يوم السبت فقط لاستعادة ركابهما من فيتنام. حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لإرسال ست رحلات لهذا الغرض، وسترسل آسيانا أربع رحلات.

وقالت أسيانا إنها علقت رحلتها إلى هانوى المقرر قيامها يوم الأحد وتدرس إلغاء أربع رحلات أخرى إلى فيتنام.