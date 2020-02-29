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فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 07:11 م
فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا فحص كورونا - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت فرنسا تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها. 

 

وكان أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى أكد أنه تم منع التجمعات التى يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وفى وقت سابق تحدث وزير الصحة الفرنس حول الوضع فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلاد، لوسائل الإعلام، قائلا "لكى نكون واضحين لا يمكن إغلاق الحدود وهذا أمر غير واقى وليس مناسب، وليس هناك صحة من تداوله"، وأضاف الأمر حتى لا يحتاج إلغاء أى فعالية رياضية أو اجتماعية، ونحن نتابع يوما تلو الأخر الوضع من المختصين.

 

وقال فيران، أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلاده أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع فى إيطاليا عن كثب.

 

وأضاف "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك". وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 فى الوقت الحالي.

 

فرنسا

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