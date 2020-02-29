عضو بالكنيست: مشاركة قوية لعرب 48 فى الانتخابات تعني ذهاب نتنياهو للسجن.. فيديو

كتب- هاشم الفخرانى

سخر العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي من حزب القائمة العربية المشتركة د. أحمد الطيبي من الرعب الذي ينتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منه، لكونه أشد المعارضين له ولحكومته ولحزب الليكود تحت سقف الكنيست الإسرائيلي، حيث ملأ نتنياهو شوارع إسرائيل بلافتات تحريضية ضد الطيبي.

وفى الفيديو الدعائي للقائمة العربية المشتركة دعا الطيبي عرب 48 إلى المشاركة وبقوة خلال الانتخابات التي ستجرى في 2 مارس المقبل ، حيث أكد "الطيبي" أن نتنياهو خائف من المشاركة العربية في الانتخابات، لذا يجب المشاركة.

وأضاف الطيبي أن هناك 350 ألف صوت لم تصل إلى صناديق الاقتراع ، لكن المشاركة القوية تعنى أن نتنياهو إما سيخسر في الانتخابات أو أنه سيذهب إلى السجن .

كشف أحدث استطلاع للرأى أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية النقاب عن تقدم حزب الليكود بـ34 مقعداً بزعامة بنيامين نتنياهو، مقابل 33 مقعدا لصالح تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس.

ويأتى الاستطلاع قبل 5 أيام فقط من بدء الاقتراع فى الانتخابات التى ستبدأ فى 2 مارس المقبل، حيث حلت القائمة العربية المشتركة فى المرتبة الثالثة برصيد 14 مقعداً، يليها حزب العمل – ميرتس بـ10 مقاعد فقط.

كان استطلاع أجرته صحيفة " هأراتس" كشف عن أن تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بيني جانتس سيحصل على 36 مقعدًا، فيما سيحصل حزب الليكود اليمينى، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.