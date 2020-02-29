اليوم السابع
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صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالداخلة

السبت، 29 فبراير 2020 01:11 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالداخلة محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، جولة تفقدية لعدد من المواقع الخدمية ومشروعات الشباب بالداخلة وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعه وتشجيع المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظه ، حيث رافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد وقام بتفقد أحد مشروعات الشباب الزراعية تحت الإنشاء بجوار مطار موط بالداخلة، والذى ينفذ على مساحة ١٦٠ فدان ويحتوى على ٨ آبار بواقع بئر واحد لكل ٢٠٠ فدان ، حيث شملت أعمال الإنشاء حفر الأبار وتوصيل شبكات الرى الحديث، وزراعه بعض القطع بالقمح والشعير والبطاطس والخضروات المختلفة.

وتفقد المحافظ مشروع زراعى واستزراع سمكى بقريه الموشية بمركز الداخلة، والذى يقام على مساحه ١٠ فدان ، حيث وصلت نسب التنفيذ به ٨٠٪ .

وقرر الزملوط منح المشروع عين سطحية فى حال الاستمرار فى جديه التنفيذ ، وذلك لتوسعه المشروع.

وأكد الزملوط بأن المحافظة تشجع على إقامه مثل هذه المشروعات الإنتاجية التى تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والأسماك الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق .

كما تفقد الزملوط مشروع مخيم سياحى بقريه بدخلو بمركز الداخلة، والذى صمم على الطراز البيئى، ويقام على مساحه ١٠ فدان، حيث يشمل على حمام سباحة وخيام ملاعب وبرجولات ومطعم ومبيت إقامه ، بالإضافة إلى ملاهى للأطفال  .

وأشاد الزملوط بالمشروع ، حيث وجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات التى تعد من المشروعات الجاذبه للسياحة الداخلية والخارجية.

وتابع الزملوط أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامى الكبير بموط، حيث وجه بسرعه إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المشروع قبل شهر رمضان ، ثم استكمال العمل بعد رمضان للانتهاء النهائى من باقى الأعمال كما وجه أيضا باستخدام المسجد المؤقت البديل كما هو مكتب تحفيظ للقرآن تحت إشراف إحدى الجمعيات العاملة فى هذا المجال، ووجه بإستغلال المساحة الشاغرة شرق المسجد ، وذلك لعمل محلات تجاريه تدر دخل ثابت لحساب المجمع الإسلامى للصرف على الصيانة ورفع الكفاءه بصفة دورية

جدير بالذكر أن المجمع يجرى إنشائه على مساحه 2000 م٢ بتكلفه 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالى المدينة منها مسجد على مساحه 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبه عامه وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (1)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (2)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (3)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (4)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (5)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (6)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (7)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (8)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (9)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (10)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة 

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (11)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة 

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (12)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة 

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (13)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة 

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (14)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة 

 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة (15)
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات المحافظة

 

 


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