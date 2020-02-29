صور.. رفع كفاءة كهرباء 6 قري بمركز البلينا والكشف على 4000 مواطن بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع كفاءة الطاقة الكهربائية لـ 6 قري بمركز ومدينة البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون و700 ألف جنيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل علي تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة، واستيعاب الأحمال المستقبلية .

وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري بمتابعة أعمال تخفيف الأحمال وتوصيلات الكابلات بنطاق المحافظة، والعمل علي الانتهاء منها في المواعيد المقررة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه في إطار دعم قطاع الكهرباء بالمركز بالتعاون مع هندسة كهرباء البلينا، تم تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بشأن متابعة الأعمال الجارية، حيث تم إضافة كشك نجع المواجد بالساحل ومد الكابلات بطول 1300 متر، جهد عالي بتكلفة 3 مليون جنيه، وإضافة كشك عزبة راجح بتكلفة مليون جنيه، وعدد 2 كشك كهرباء بقرية بني منصور أرقام (8 و 9)، بتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري إحلال وتجديد كشك السكة الحديد الغربي بقرية " بر خيل" بتكلفة 850 ألف جنيه، وتركيب كشك رقم (8) بقرية العمارنة بتكلفة 800 ألف جنيه، مشيرا إلى إحلال وتجديد محول نجع الشيخ سعيد بطريق مصر أسوان بتكلفة 350 ألف جنيه.

على جانب آخر، أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن توقيع الكشف الطبى على 4000 مواطن بالمجان بقرى مراكز " المنشاة، البلينا، سوهاج، وساقلتة"، وذلك خلال قوافل طبية نفذت الأسبوع الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا.

وتم الكشف على 2100 مواطن بقرية الدناقلة بمركز المنشاة فى قافلة طبية استمرت على مدار يومين متتاليين فى التخصصات الطبية (باطنة - تنظيم اسرة - اسنان- رمد - جلدية - نساء - اطفال)، وكذلك تم توقيع الكشف الطبى على 1050 مواطن بقافلة قرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، وشملت التخصصات الطبية (باطنة- عظام - تنظيم اسرة - اسنان - جلدية - نساء - اطفا )، بالإضافة إلى توفير 96 نوع من الأدوية بتلك القوافل، والكشف المبكر للضغط والسكر، وتحويل بعض المرضى للمستشفيات العامة والمركزية، والعلاج على نفقة الدولة لذوى الأمراض المزمنة.

وفى قافلة طبية للكشف على العيون بأولاد شلول بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، تم الكشف على 400 مواطن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما نفذت قافلة طبية بقرية الهجارسة بالمركز استمرت يومين متتاليين شملت تخصصات "اسنان ،اطفال ، جلدية ، نساء، تنظيم أسرة " .

وتم توقيع الكشف الطبى على 450 مواطن بقرية الحرادنة التابعة لمركز ساقلتة، خلال قافلة طبية بالتعاون بين الصحة وإحدى الجمعيات الأهلية ومؤسسة خيرية، حيث تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.



قافلة طبية بالدناقلة بالمنشاة



قافلة طبية بالشيخ مرزوق بالبلينا



قافلة طبية بالشيخ مرزوق بالبلينا



قافلة طبية بالشيخ مرزوق بالبلينا



قافلة طبية بالهجارسة مركز سوهاج