اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا وصديقته ينتظران أول مولود

السبت، 29 فبراير 2020 08:10 م
رئيس وزراء بريطانيا وصديقته ينتظران أول مولود بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى وصديقته
لندن (رويترز)

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قالت محطة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وصديقته كارى سيموندس ينتظران أول مولود لهما.

وقالت إن جونسون وسيموندس سيتزوجان أيضا بعد خطبتهما، وذكرت صحيفة تليجراف إن هذا الإعلان يعنى أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطانى يتزوج وهو فى السلطة منذ 250 عاما.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الغضب من تأخير اتخاذ قرار بشأن التحقيق في علاقة بوريس جونسون بصديقته الأمريكية جينفر آركورى عندما كان عمدة لندن، وما إذا كانت هذه العلاقة ساهمت في منحها امتيازات من قبل مكتب جونسون.

منذ أواخر سبتمبر ، يقوم المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) بتقييم ما إذا كان يجب التحقيق بشأن ارتكاب رئيس الوزراء سوء سلوك إجرامي محتمل بسبب صداقته مع أركوري عندما كان عمدة لندن.

كان قرار المكتب متوقعًا في البداية في نوفمبر ، إلى أن علم الأوبزرفر أن الإعلان سوف يتأخر إلى ما بعد الانتخابات العامة في ديسمبر ، لحماية جونسون من العناوين الرئيسية المحتملة في المرحلة الحاسمة من الحملة.

الآن يخشى أعضاء جمعية لندن من أن التأخير المستمر والمفاجئ من قبل محققي IOPC قد يعني أنه لن يتم إصدار أي إعلان قبل الشهر المقبل قبل انتخابات بلدية لندن.

 

 

 


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