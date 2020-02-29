رئيس وزراء بريطانيا وصديقته ينتظران أول مولود

لندن (رويترز)

قالت محطة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وصديقته كارى سيموندس ينتظران أول مولود لهما.

وقالت إن جونسون وسيموندس سيتزوجان أيضا بعد خطبتهما، وذكرت صحيفة تليجراف إن هذا الإعلان يعنى أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطانى يتزوج وهو فى السلطة منذ 250 عاما.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الغضب من تأخير اتخاذ قرار بشأن التحقيق في علاقة بوريس جونسون بصديقته الأمريكية جينفر آركورى عندما كان عمدة لندن، وما إذا كانت هذه العلاقة ساهمت في منحها امتيازات من قبل مكتب جونسون.