حادث تصادم وراء سقوط لص السيارات فى النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

قاد حادث تصادم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، إلى القبض على لص يسرق سيارة بالنزهة، بعد وقوع حادث مرورى وارتكاب المتهم العديد من السرقات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة النزھة، بشارع جسر السویس دائرة القسم، تلاحظ وجود تجمع من الأھالي، باستبیان الأمر تمكنت القوة بمعاونة الأھالي من ضبط "إ. م"، 18سنة، عاطل ومقیم حارة الساقیة من شارع القدس ـ دائرة قسم شرطة عین شمس، أثناء استقلاله السیارة رقم ل د ب 345 ماركة ھیونداي فیرنا، عقب اصطدامه بإحدى السیارات المتوقفة بجانب الطریق " ولا یحمل ثمة تراخیص "وبحوزتة 480 جنیها، وھاتف محمول.

و بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا ومفتاح تشغیل السیارة حیازته من داخل إحدى الشقق السكنیة الكائنة بدائرة قسم شرطة عین شمس بأسلوب "التسلق" وتمكنه من الاستیلاء على السیارة باستخدام مفتاح التشغیل المستولى علیه، وأمكن التوصل إلى المجني علیه وتبین أنه " ا. ر" ، 43 سنة، موظف وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتھمه بالسرقة وأقر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد و تم تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.