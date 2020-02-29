تفاصيل إحالة متهم بفساد القمح للجنايات بتهمة تحقيق 12 مليون كسب غير مشروع

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد علي قرار الدكتور محمد ايوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة ممدوح . ع، مسؤول بالمطاحن، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11800722 مليون جنيه في ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشفت تحقيقات الجهاز، عن قيام المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، تجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحقق كسبا غير مشروع، لنفسه ولذويه بمبلغ 11800722 مليون جنيه، وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر، ونتج عن ذلك وجود زيادة طاائلة في ثروته وذويه بالقيمة المشار اليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز آن اثبات مصدر مشروع لها.

وذكرت التحريات الرقابية، أنه بناء على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث تبين أن من ضمن المتورطين في هذه الوقائع المتهم " ممدوح ع " مسؤول كبير بإحدى شركات المطاحن.

وبإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم، تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح في الصوامع الخاصة به على اثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير وقد اكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجز في صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل أربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة وأربعة، وثمانون جنيها وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية، والاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في أحوال وزارة التموين، وهي من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل وهو ما ادي الي تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما كشفت التحريات السرية عن ممتلكات المذكور وذويه من عقارات وأسهم البورصة وشركات وسيارات، تبين امتلاكه وذويه الآتي، شركات مطاحن، قيمة المساهمة 1250000 كتتب، وبيوتي سنتر قيمة المساهمة فيها 100 ألف جنيه رأس مال، وشركة أخرى قيمة المساهمة فيها 500 ألف جنيه رأس المال، وممتلكات عقارية باسم زوجته، عبارة عن وحدة سكنية بالجيزة ووحدة سكنية بالإسكندرية، وقطعتين أرض زراعية بالجيزة، و شونة بالجيزة، وشونة بالبدرشين و صومعة بالبدرشين ،ومجموعة سيارات.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع من خلال التحقيقات أنه بعد خصم النفقة المعيشية للمشكو في حقهم، وذويهم غير كل سنه بما يتناسب مع ظروفه وحالته الاجتماعية، وصولا لتحديد اجمالي المصروفات غير معلومة المصدر أيا كان نوعها، قد أسفر الفحص عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم المذكور وذويه بإجمالي مبلغ 11800722 أحد عشر مليون وثمانمائة ألف وسبعمائة اثنين عشرون جنيها، وانتهت اللجنة أن هذا التضخم بعد زيادة طارئة في ثروته وذويه لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.