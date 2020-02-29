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تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار في العملة بقيمة 4 ملايين جنيه

السبت، 29 فبراير 2020 04:09 م
تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار في العملة بقيمة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 مهتمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم، وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

ضبط بحوزة المتهمين ("4,237,000" أربعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري- 3 ماكينات صرف خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة.

كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4,237,000" أربعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة العامة للتحقيق.


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