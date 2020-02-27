كيف تحافظ على نفسك وتمنع انتقال العدوى بعد الرجوع من العمرة؟

كتبت نهير عبد النبى

الازدحام والتواصل بشكل مباشر مع الأشخاص قد يعرضنا لانتقال العدوى والفيروسات ويعتبر موسم الحج والعمرة من أكثر الأوقات التي تنتقل فيها الفيروسات، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح التي يجب أن يتبعها العائدون من العمرة منعا لانتشار وانتقال العدوى وفقا لما ذكره موقع beckershospitalreview

نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من العدوى

1: ينصح العائدون من العمرة بالاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، فيساعد ذلك على قتل الجراثيم والفيروسات والوقاية من الأمراض والعدوى.

2: ينصح بتغطية الفم عند السعال والعطس، حتى لا ينتقل الرذاذ وينتشر فى المكان.

3: الاهتمام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وخصوصا في الأماكن المزدحمة فهى من تساعد على منع انتقال العدوى.

4: اذا ظهرت عليك أعراض البرد والأنفلونزا يجب عليك الكشف المبكر للتأكد من عدم اصابتك بأى فيروسات خطيرة، مع الاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومنها الخضروات والفواكه.

6:الاهتمام بتناول السوائل الدافئة التي تعزز الصحة ومنها الينسون والنعناع والبابونج، فهى من المشروبات الدافئة التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات.

7:ارتداء القفازات الطبية قبل ملامسة الأبواب والاساس، وذلك لمنع انتقال العدوى أو الجراثيم.

8: التعقيم المستمر للأدوات التي تستخدمها، فقد تنتقل العدوى عن طريق ملامسة الأشياء.

9: تعقيم الحمامات قبل وبعد دخولها لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص، وذلك عن طريق استخدام الصابون المطهر والديتول.