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السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار فى المنيا

السبت، 29 فبراير 2020 08:03 م
السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار فى المنيا محكمة - أرشيفية
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مصباح قرنى محمد وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الفضل ومصطفي ربيع عبدالعظيم بأمانة سر أحمد سمير وعصام طنطاوى، حضوريا بمعاقبة المتهم وليد م. س بالسجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية. 

 
وترجع أحداث الواقعة، إلى شهر أغسطس 2019 عندما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث المديرية يفيد ورود معلومات عن قيام وليد .م .س عامل من قرية الاشمونين بالتنقيب والحفر عن الآثار وحيازته قطع أثرية، على الفور انتقل العقيد نادر حمدى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالمنيا بالانتقال إلى مكان البلاغ وتنفيذ قرار تفتيش مسكن المتهم الذى يشتبه فى قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن غير مقيم به، تم اصطحاب  المتهم، والمقيم بقرية الاشمونين بمركز ملوى وبالفحص تم العثور على حفرتين بغرفتين داخل المنزل، ووجود قطع أثرية عبارة عن 4 قطع جرانيت احمر بهما ثقب على شكل مطحن، وهما أثريان ويخضعان لقانون الآثار المصرية 91/2018 وقطعتين من الحجر الجيري عبارة عن أجزاء من تاج عمود عليهما زهرة اللوتس و5  أوانى من الفخار و11 قطعة مكسرة من الفخار مختلف الأشكال والأحجام،  وتمثال من الفخار على شكل ادمى وتخضع لقانون حماية الآثار المصرى.
 
 
وبتطوير مناقشة المتهم، أعترف أنه يقوم بالحفر والبحث والتنقيب بمسكنه والإتجار فى القطع الأثرية بهدف الثراء الفاحش تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتى إحالته إلى محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 5342/2019 جنايات مركز ملوى.   
 

 


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