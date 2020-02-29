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البورصة بفبراير.. 6.54% تراجع بالمؤشر الرئيس.. ورأس المال يخسر41 مليار جنيه

السبت، 29 فبراير 2020 10:57 م
البورصة بفبراير.. 6.54% تراجع بالمؤشر الرئيس.. ورأس المال يخسر41 مليار جنيه ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.54% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.34% عند مستوى 1209.27 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 6.02% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 8.34% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة نمو 6.07% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 41.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 400 مليار جنيه إلى 366.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 8.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 200.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 605.9 مليار جنيه إلى 566.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.5%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.
 
وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 39.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 47.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.395 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 63.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 73.9 مليون ورقة منفذة على 2523 عملية خلال شهر فبراير المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 43.64% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.36%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 212.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 134.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.7 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.4 ألف عملية.
 
 
 
 

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