البدء في إنشاء مواقف حضارية على الطريق الدائري في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانيه شملت المرور على المواقف العشوائية الموجودة أسفل الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بمدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص، للبدء في إنشاء مواقف رسمية تكون بديلا عن تلك المواقف التي تتسبب في عرقله الطريق أسفل وأعلي الدائري.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد موقف قليوب أسفل الطريق الدائري وتفقد المكان المقترح لإقامة موقف رسمي عليه علي مساحة تزيد عن 5000 متر، حيث أعطي التعليمات لرئيس المدينة بالبدء في رفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة ليتم البدء في إنشاء الموقف فورا، مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء الموقف بشكل هندسي وحضاري يستوعب جميع السيارات أسفل الطريق الدائري بقليوب وإنشاء أماكن مخصصة للباعة الجائلين بشكل منظم، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من إنشاء الموقف سيتم منع أي وقوف عشوائي للسيارات ومنع تواجد الباعة وإزالة الإشغالات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية كما سيتم إلغاء أي فتحات عشوائية وتكثيف المتابعة الأمنية لمنع أي مخالفات تتمثل في الوقوف المخالف أو إلقاء المخلفات.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد المواقف العشوائية بمنطقة مسطرد والخصوص أسفل واعلي الطريق الدائري حيث إيجاد أماكن لكل منطقة بمساحات لا تقل عن 3000 متر ستستوعب جميع السيارات وسيتم تحقيق السيولة المرورية التامة بمجرد الانتهاء من الموقف، كما كلف المحافظ خلال الجولة إدارة المرور بتكثيف المتابعة خلال فترة تنفيذ الموقف وإجبار السائقين بالدخول للأماكن المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إذ تجدر الإشارة بأن رئيس الوزراء كلف سرعة إلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشدداً على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات وتفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد موقع تقاطع طريق شبرا - بنها الحر "مدينة قليوب وحدود حى غرب شبرا الخيمة" بعد انتهاء الحملة المكبرة لإزالة التراكمات باستخدام عدد كبير من المعدات من مدن قليوب وشبرا الخيمة وباقى مجالس مدن المحافظة، حيث تم إزالة 5000 طن مخلفات من الرتش الذى كان يتسبب فى عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبرى، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضارى للمنطقة وتم عمل تشجير للمنطقة بالكامل لتمثل وجهة حضارية وجمالية لطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.