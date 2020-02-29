اليوم السابع
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الانتهاء من تدريب 39 سيدة وفتاة بشمال سيناء على تدوير الملابس

السبت، 29 فبراير 2020 10:39 م
الانتهاء من تدريب 39 سيدة وفتاة بشمال سيناء على تدوير الملابس دورة تدريبية على تدوير الملابس المستعملة
شمال سيناء - محمد حسين

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كرمت مساء اليوم سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال  سيناء، 39 سيدة وفتاة بعد اجتيازهم دورة تدريبية على تدوير الملابس المستعملة والخياطة والتفصيل ، ونظمت الدورة إحدى الجمعيات الأهلية بشمال سيناء .

وقال الدكتور خالد زايد مسئول الجمعية، إن المكرمات هن الدفعة الأولى من دورة الخياطة والتفصيل والتى امتدت الى شهرين مدتها 24 ساعة حول كيفية تدوير الملابس المستعملة.

وأضاف أن الجمعية حصلت على منحة من محافظة شمال سيناء تمثلت فى عدد 17 ماكينة خياطة متعددة الأغراض ووصل عدد خريجات الدفعة الأولى الى 39 فتاة وسيدة .

وقالت سعدية محمود مدير مديرة تضامن شمال سيناء، إن هذه الدورة تأتى فى اطارتشجيع الفتيات لاستكمال التدريب ، ستقوم  مديرية التضامن بالعمل على توفير الخامات للسيدات والتسويق للمنتجات بالمعارض التابعة لوزارة التضامن .

وأشارت نهى رضوان، ممثل المجلس القومى للمرأة ، إلى أنها ستقوم بعمل دورة متقدمة للسيدات من خلال المجلس القومى للمراة .

شهد الاحتفالية جمال عبد العزيز مدير إدارة التنمية بتضامن شمال سيناء .

وفى سياق آخر، نظم فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية ندوة في مقر الجمعية بالعريش حول مبادرة "أتحول للأخضر"والتي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وأعلنت سوسن حجاب مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، الانتهاء من زراعة عدد 1000 شجرة بالعريش، حيث تم زراعة جزء منها في الحدائق العامة والمدارس ، فيما سيتم زراعة الجزء الآخر في الميادين العامة بالعريش بعد الانتهاء من تطويرها، وفي الشوارع الرئيسية والفرعية بعد إعادة رصفها، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش.

 

 


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