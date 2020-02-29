الأمن التونسى يضبط 27 شخصا لدى محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تونس /أ ش أ/

تمكنت قوات الأمن التونسية، من ضبط 27 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة لدى محاولتهم الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أنه تم ضبط هؤلاء الأشخاص (بينهم نساء) فى أحد المنازل أثناء الإعداد لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل مدينة صفاقس.

وأوضحت أنهم قاموا بالتنسيق مع أحد الأشخاص (منظم العملية) الذى تسلّم منهم مبلغ مالى قدره 40 ألف دينار لمساعدتهم على عملية الهجرة غير الشرعية وتم القبض عليه.