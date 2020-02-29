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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة

السبت، 29 فبراير 2020 04:19 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهد طريق بنى سويف الزعفرانة الصحراوى انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل خمسة أشخاص تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم داخل مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق بنى سويف الزعفرانة الصحراوى ووقوع إصابات، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمد خالد أحمد 18سنة عامل مصاب عامل مصاب سحجات بالجسم وليد محمد عويس 18 سنة عامل، مصاب سحجات بالجسم احمد خالد محمد 18 سنة عامل مصاب سحجات بالجسم شعبان سيد احمد 22 سنه  بلفيا عامل جرح قطعى بالرأس وإبراهيم عبد الفتاح على 17 سنه عامل سحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون قرية باقيا التابعة لمركز بنى سويف ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.

وكانت شهدت محافظة بنى سويف مصرع شخص تحت عجلات سيارة دهسته وفرت هاربة بطريق الصعيد الزراعي، عند منطقة "السحارة" التابعة لدائرة مركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الصعيد الزراعي، عند منطقة "السحارة" التابعة لدائرة مركز بني سويف.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مجهوله فرت هاربة بشخص يدعى "خميس ع.ص" 45 سنة، مقيم قرية الحكامنة، مركز بني سويف، أثناء سيره بالطريق ووفاته، بسؤال شقيقه "محمد ع.ص" 33 سنة، بدون عمل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء سير شقيقه بالطريق اصطدمت به سيارة مجهولة وحدثت إصابته التى أودت بحياته.

 


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