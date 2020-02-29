أمريكا ترجئ قمة لزعماء آسيان وسط مخاوف مرتبطة بكورونا

رويترز

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان امس الجمعة إن الولايات المتحدة ستؤجل اجتماعا لزعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان من المقرر أن تستضيفه في 14 مارس وذلك في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول للاجتماع في مدينة لاس فيجاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

كما ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) في ايسلندا.

وقالت السلطات في إيسلندا اليوم إنه ثبت إصابة رجل في مقتبل العمر كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير بفيروس كورونا، حسبما نشرت واس للانباء.

وأضافت السلطات أن حالته ليست صعبة، إلا أنه مصاب بأعراض عدوى فيروس كوفيد 19 المتحور، مشيرة إلى انه عزل داخل مستشفى الجامعة الوطنية بالعاصمة ريكيافيك.