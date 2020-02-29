أمريكا ترجئ قمة لزعماء آسيان وسط مخاوف مرتبطة بكورونا

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان امس الجمعة إن الولايات المتحدة ستؤجل اجتماعا لزعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان من المقرر أن تستضيفه في 14 مارس وذلك في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول للاجتماع في مدينة لاس فيجاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
كما ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) في ايسلندا.
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54 دولة.
وقال أدهانوم - فى مؤتمر صحفى عقده امس الجمعة فى جنيف - إننا فى مرحلة حرجة، خاصة وأن العدد يتزايد، لافتا إلى أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة أبلغت 7 بلدان وللمرة الأولى عن حالات إصابة، وهي: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا والنرويج وباكستان ورومانيا.
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