3 حيل لإنقاص الوزن بدون اتباع حميات غذائية أو ممارسة الرياضة

فاطمة ياسر

عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد يتبع الشخص باتباع الحميات الغذائية المختلفة، وأيضا ممارسة الرياضة، وذلك لحرق نسبة عالية من الدهون، والقضاء على الوزن الزائد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الحيل التي تساعدك في القضاء علي الوزن الزائد دون اتباعك للحميات الغذائية، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

وأوضح التقرير، أن فقدان الوزن لا يعني فقط خفض السعرات الحرارية والتعرق في صالة الألعاب الرياضية فهناك العديد من النصائح الأخرى، ومنها:

-تبديل الأطباق الخاصة

"العين تأكل قبل المعدة".. مقولة مشهورة وتساعدنا في تحقيق هدف التخلص من الوزن الزائد، ولذا يمكنك وضع القليل من الطعام بشكل جيد في الأطباق ستتناولها وأنت سعيد، فوجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن تناول الطعام المليء بالألوان والأطعمة الصحية بكميات قليلة يساعد في إرسال علامات للمخ بسرعة الشبع.

-استخدام الخضراوات في تزيين الطبق الخاص بك

الاعتماد علي تقديم الطعام المرتب والغني بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية يعد من الخيارات الجيدة، والتي تعمل على تناول طعام صحي بكميات كثيرة دون التعرض لزيادة الوزن.

-خفت الأنوار

أظهرت الأبحاث أن الأفراد يميلون إلى تناول الطعام بشكل أبطأ في الغرف ذات الإضاءة الخافتة مقارنة بالغرف ذات الإضاءة الشديدة، جمع الباحثون 62 شخص وقسموهم بين منطقتين لتناول الطعام و كانت إحدى الغرف تحتوي على أضواء ساطعة وموسيقى صاخبة بينما أضافت الغرفة الأخرى إضاءة غير مباشرة وأصوات موسيقى هادئة، وكشفت الدراسة أن الذين تناولوا طعام الغداء في الغرفة ذات الإضاءة خافتة استهلاكهم أقل بكثير من الأخريين.