اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب روسى: أى عملية تركية فى إدلب ستكون نهايتها سيئة لأنقرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:49 ص
نائب روسى: أى عملية تركية فى إدلب ستكون نهايتها سيئة لأنقرة سوريا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن نائب بارز بالبرلمان الروسى اليوم الجمعة أن أى عملية عسكرية تركية واسعة النطاق فى منطقة إدلب السورية ستكون نهايتها سيئة لأنقرة نفسها.

ونقلت الوكالة هذا التحذير عن فلاديمير زباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الأعلى بالبرلمان.

وقالت روسيا فى وقت سابق اليوم الجمعة إنها أرسلت سفينتين حربيتين مزودتين بصواريخ كروز (موجهة) إلى المياه قبالة الساحل السورى واتهمت أنقرة بالمسؤولية عن قتل 33 جنديا تركيا فى منطقة إدلب السورية أمس.

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن تركيا طلبت إقامة منطقة حظر جوى فوق إدلب، فيما قال مسؤول تركى، إن أنقرة لن توقف المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، وفى سياق متصل كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".

فيما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الجمعة، إن القوات التركية التي تعرضت للقصف يوم 27 فبراير، ما كان ينبغى أن تتواجد فى المنطقة السورية التي كانت بها وإن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقا بشأن مواقع هذه القوات.

وذكرت الوزارة أن المقاتلات الروسية لم تنفذ ضربات في المنطقة التي كانت بها القوات التركية وأن موسكو فعلت ما في وسعها لضمان وقف إطلاق للنار من جانب الجيش السوري للسماح للقوات بالإجلاء.

 

 


روسيا

إدلب

تركيا

انقرة

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العربية: تركيا تطلب إقامة حظر جوى فوق إدلب السورية

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:23 ص

"إدلب مقبرة أردوغان".. غارات سورية تسفر عن مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة العشرات.. والديكتاتور يترأس اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات الأخيرة.. ويواصل ابتزاز أوروبا بورقة اللاجئين للحصول على دعم حلفائه الغربيين

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:41 ص

سناتور أمريكى يدعو إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب السورية

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:22 ص

حاكم إقليم تركى يؤكد مقتل 33 جنديا تركيا فى هجوم إدلب

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة