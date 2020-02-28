اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مسئولو الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد حجما وقد يصل لكل بلد على الكوكب

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:00 م
مسئولو الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد حجما وقد يصل لكل بلد على الكوكب عودة هجوم فيروس كورونا مرة أخرى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر مسئولو منظمة الصحة العالمية من أن سلالة Covid-19 الخاصة بفيروس كورونا لديها القدرة على الوصول إلى كل بلد على هذا الكوكب.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا مستمر في الانتشار ويمكن أن يصل إلى كل بلد على وجه الأرض، حيث أكد متحدث باسم هيئة الصحة العالمية إن انتشار سلالة "كوفيد 19" من المرض "يزداد".

صورة خبر منظمة الصحة العالمية
صورة خبر منظمة الصحة العالمية

 

وجاء التحذير الصارخ بعد يوم من إعلان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، أن الفيروس في نقطة تحول، قائلا: " تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف: "نحن في الواقع في موقف حساس للغاية حيث يمكن أن ينتشر المرض في أي اتجاه بناءً على كيفية تعاملنا معه".، وحتى الآن أصيب أكثر من 83000 شخص في 53 دولة على الأقل بهذا المرض، وفي الأيام القليلة الماضية ، تم الإبلاغ عن مزيد من الحالات خارج الصين عنها في البلاد ، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.

أدى الانتشار السريع للمرض ، الذي يوجد الآن في العديد من الدول الأوروبية والذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص في شمال إيطاليا ، إلى تبني الحكومات لمختلف إجراءات الاحتواء.

وقد فرضت الصين قفل العديد من المقاطعات والحدود على  700 مليون شخص للسيطرة على انتشار الفيروس، بينما أغلقت اليابان مدارسها لمدة شهر على الأقل.

فيما ألغت إيران صلاة الجمعة في المدن الكبرى، وعلقت المملكة العربية السعودية شعائر العمرة، وفي الوقت نفسه ، ثبت أن 3 أشخاص آخرين قد أثبتوا إصابتهم بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة ، ليصل المجموع إلى 19.

 


فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

انتشار فيروس كورونا

اصابات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"CNN": موظفو الصحة الأمريكية لم يتلزموا بإجراءات الحماية مع مصابي كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:53 م

رابطة العالم الإسلامي ترحب بالإجراءات السعودية المؤقتة لحماية المعتمرين والزوار من فيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:39 م

أول إصابة للحيوانات.. مريضة تنقل عدوى كورونا لكلبها ووضعه فى الحجر الصحى

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:37 م

إيران تغلق كافة المدارس فى البلاد من السبت للثلاثاء بسبب مخاوف من كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:32 م

الإمارات تضع فندقين فى أبوظبى تحت الحجر الصحى بسبب مخاوف من كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:11 م

صورة مجهرية تكشف كيف غزت جسيمات كورونا الفتاكة خلايا المريض الأمريكي صفر

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة