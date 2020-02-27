اليوم السابع
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الصحة العالمية: كورونا بلغ مرحلة حاسمة وعلى الجميع اتخاذ إجراءات منع العدوى

الخميس، 27 فبراير 2020 08:50 م
الصحة العالمية: كورونا بلغ مرحلة حاسمة وعلى الجميع اتخاذ إجراءات منع العدوى تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف /أ ش أ/

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف جيبريسوس، فى تصريح أوردته قناة سكاى نيوز، اليوم الخميس - "هناك احتمال لتفشى الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف بل وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، اليوم الخميس، تسجيل 15 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس (كورونا) من بينها 10 حالات فى العاصمة كابول، إلى جانب عدد من الأقاليم الأخرى.

وقال ميار - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - إنه "تم تسجيل 5 حالات مشتبه فى حملهم للفيروس داخل العاصمة كابول".. مُشيرًا إلى أن الإصابات شملت مدينة كابول وأقاليم بغلان وهرات وجور. ومن بين 10 مشتبه فى إصابتهم فى بالفيروس فى كابول قال ميار إن 5 تبين عدم إصابتها بالمرض.

جدير بالذكر أن تفشى فيروس كورونا القادم من مدينة ووهان الصينية أثر سلبًا على الاقتصاد الأفغانى بما فى ذلك الصادرات والواردت من وإلى الصين، يُشار إلى أن الحكومة الأفغانية خصصت 25 مليون دولار لمحاربة الفيروس داخل حدود البلاد.

 


الصحة العالمية

كورونا

مرحلة حاسمة

إجراءات منع العدوى

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