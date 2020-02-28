مزور المحررات والشهادات الرسمية بالسلام: عملت تسعيرة بسبب كثرة الطلبات

كتب عبد الله محمود

أدلى متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات، والمحررات الرسمية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول لنيابات، حيث أكد أنه خصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، مضيفًا أنه وضع لائحة لأسعار كل مستند على حده، موضحًا أنه كان يتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه عن شهادة التخرج المزورة، فيما كان يتقاضى مبلغ 4 آلاف جنيه عن التوكيل المزور.

وأضاف المتهم أن عملاءه من راغبي المستندات والمحررات المزورة كثيرين، مضيفًا أنه قرر وضع تسعيرة لكل مستند مزور بعدما ازداد الطلب على تلك المحررات والشهادات المزورة، موضحًا أنه تمكن في وقت قصير من تحقيق ثروة من ممارسة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "م. ع. م" 33 سنة صاحب مكتب كمبيوتر فى دائرة قسم شرطة السلام أول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات، والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المكتب ملكه، وعُثر داخل على "جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه، تبين أنه يحوى ملفات مغلقة بكود سري أمكن فتحها، 3 فلاشات تحوي كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ماكينة تصوير، 2 توكيل خاص منسوب صدورهما لوزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري مكتب "بنها " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية " خالية من البيانات "، توكيل رسمي عام في القضايا منسوب صدوره لوزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري "مكتب مدينة السلام" ممهور بخاتم شعار الجمهورية "خالٍ من البيانات"، 2 شهادة مدون عليهما وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري مكاتب "العبور، مدينة السلام "ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - خالية من البيانات، 3 شهادات تخرج منسوب صدورهم لجامعة عين شمس ـ كلية الحقوق ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، شهادة تخرج منسوب صدورها لجامعة عين شمس ـ كلية الحقوق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، شهادة مؤقتة منسوب صدورها لجامعة عين شمس " كلية التجارة "ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، شهادة إثبات قيد مدون عليها وزارة التعليم العالي ـ المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى الهلال الحمر أحدهما ـ أحدهما ممهور بخاتم شعار الجمهورية والآخر خالي من البيانات، 2 صورة ضوئية ملونه لبطاقة تحقيق شخصية مجند شرطة منسوب صدورهما لوزارة الداخلية، صورة ضوئية لرخصة قيادة منسوب صدورها من وحدة مرور الشروق، 8 ورقة مدون عليها وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري ـ مكاتب " شرق القاهرة ، شمال القاهرة ، الديوان العام " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية ( خالية من البيانات )، 2 ورقة وصورة قيد ميلاد مدون عليهم وزارة العدل ـ النيابة العامة " نيابة الزيتون لشئون الأسرة " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية ( خالية من البيانات )، اعلام شرعي منسوب صدوره لسجل مدني عين شمس ممهور بخاتم شعار الجمهورية ( خالي من البيانات )، وجميعهم مزورين ومبلغ مالي 1000 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.