اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محمد رمضان يشارك فى عزاء حسنى مبارك .. صور وفيديو

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:20 م
محمد رمضان يشارك فى عزاء حسنى مبارك .. صور وفيديو محمد رمضان فى عزاء الرئيس الأسبق مبارك
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير أشرف فوزى و حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الفنان محمد رمضان، فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

عزاء محمد حسنى مبارك (65)

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك".

عزاء محمد حسنى مبارك (66)

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"اليوم السابع" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

عزاء محمد حسنى مبارك (1)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (2)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (3)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (4)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (5)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (6)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (7)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (8)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (9)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (10)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (11)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (12)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (13)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (14)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (15)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (16)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (17)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (18)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (19)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (20)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (21)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (22)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (23)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (24)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (25)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (26)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (27)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (28)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (29)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (30)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (31)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (32)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (33)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (34)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (35)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (36)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (37)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (38)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (39)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (40)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (41)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (42)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (43)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (44)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (45)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (46)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (47)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (48)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (49)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (50)
عزاء محمد حسنى مبارك (51)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (52)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (53)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (54)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (55)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (56)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (57)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (58)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (59)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (60)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (61)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (62)
 

 

عزاء محمد حسنى مبارك (63)
 
عزاء محمد حسنى مبارك (64)
 

 


 

 


 

 


عزاء مبارك

مبارك

وفاة مبارك

مسجد المشير

جمال مبارك

علاء مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة