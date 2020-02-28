اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 03:28 م
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مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو نشر مبادئ الثقافة الإسعافية فى كل منزل ومدرسة

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:14 م
مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو نشر مبادئ الثقافة الإسعافية فى كل منزل ومدرسة على كومان
كتب كامل كامل

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دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان الجهات المختصة إلى نشر مبادئ الثقافة الإسعافية الأساسية فى كل منزل ومدرسة ومؤسسة بالطرق الصحيحة والعلمية، إلى جانب استخدام وسائل الإسعاف بطريقة مبسطة وسهلة تؤهل أى شخص ليكون قادراً على التدخل فى الحالات الطارئة.

وقال كومان فى بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها فى العاصمة تونس اليوم بمناسبة اليوم العالمى للدفاع المدنى : إنه لا بد للشخص المسعف التدريب المناسب فى أحد المراكز المختصة، منوهاً بالدور الذى تقوم به أجهزة الدفاع المدنى العربية من أجل نشر وتعميم مبادئ الإسعافات الأولية وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج سنوية محددة تشمل إقامة العديد من الأنشطة الهادفة.

وأضاف أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولى أهمية بالغة لموضوع الإسعافات الأولية انطلاقاً من حرصه الدائم على توفير الأمن بمفهومه الشامل فى الوطن العربى وضمان سلامة المواطنين فى بيوتهم ومؤسسات انتمائهم وفى مختلف أماكن تواجدهم.

ودعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فى ختام بيانه الدول العربية إلى المزيد من العناية بقطاع الدفاع المدني، وإلى تكريم أطر وأفراد ومنتسبى هذه الأجهزة الحيوية على تضحياتهم الجسيمة وأعمالهم النبيلة، مذكراً بأن مسألة حماية وسلامة الأرواح والممتلكات مسؤولية يتقاسمها الجميع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وهيئات مجتمع مدنى وأفراد.

 


محمد بن على كومان

وزراء الداخلية العرب

الدفاع المدني

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