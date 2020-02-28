اليوم السابع
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كورونا يطلق رصاصة الرحمة على شركة طيران إيطالية.. والحكومة تطرحها للبيع

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:22 م
كورونا يطلق رصاصة الرحمة على شركة طيران إيطالية.. والحكومة تطرحها للبيع كورونا يثير الفزع بين الإيطاليين
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت الحكومة الايطالية أنها ستطرح فى الساعات القليلة القادمة عطاء عروض غير ملزمة فى سعيها للبحث عن مشتر  لشركة الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا) المتعثرة ماليا والخاضعة لإدارة حكومية خاصة منذ مايو عام 2017 وواصلت العمل بفضل ضخ قروض من خزينة الدولة.
 
وتحدث وزير التنمية الاقتصادية،  ستيفانو باتوانيلى،  اليوم الجمعة عن "حوار مفتوح مع جهات مختلفة، لم يسمها أبدت إهتماماً فى هذه الساعات، وقال "أنا واثق من وجود حل إيجابى"، على الرغم من أن حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لها تأثير قوى على مبيعات التذاكر وبالتأكيد لن تسهل عمل المفوض الحكومى لبيع (أليتاليا) ،  حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
 
وكانت أليتاليا قد تقدمت أمس الخميس بطلب إلى الحكومة بشأن تسريح مؤقت لمدة سبعة أشهر لحوالى أربعة آلاف عامل بالشركة بسبب الازمة التى تواجه شركات الطيران جراء تفشى فيروس كورونا.
 
وعلن رئيس هيئة الدفاع المدنى فى إيطاليا، المفوض الحكومى الخاص لطوارئ فيروس كورونا، انجيلو بوريللى، في مؤ تمر صحفى مساء أمس الخميس ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 650 حالة، والوفيات من 14 إلى 17  حالة،  إثر وفاة ثلاثة أشخاص فى مقاطعة لومبارديا تفوق أعمارهم الثمانين عاماً وكانوا يعانون من أمراض أخرى.
 
وأشارت صحيفة "البوست" الإيطالية إلى أن حصيلة الوفيات فى إيطاليا وصلت إلى 17 حالة ، بينما وصل عدد الإصابات 650 حالة، وتعتبر مدينة لومباردى بؤرة انتشار الفيروس حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى 403، و14 متوفيا، يليها مدينة فينيتو ب 111 مصاب وقتيلان، ثم مدينة إميليا رومانيا مع 97 شخص وشخص متوفى، وليجوريا ب 19 مصابا، وصقلية هناك 4 أشخاص، ولاتسيو 4 أشخاص .
 
وأعلنت ماسيمو جالى، مديرة معهد العلوم الطبية الحيوية، أن جميع الحالات تم عزلهم فى مستشفى ساكو، ويتم العمل على البحوث والتحقيق حول التوصل لعلاج للفيروس".
 
 

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

الصين

اليتاليا

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