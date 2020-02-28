كرنفال أطعمة لتجارب شعوب العالم بمهرجان دبى للمأكولات.. الصينى والإيرانى الأكثر تميزا

رسالة دبى أميرة عبد السلام

أطلقت مدينة دبى النسخة السابعة من مهرجان دبى للمأكولات 2020، والذى يستمر حتى 14 مارس المقبل للاحتفاء بالأطباق والأطعمة من مختلف البلاد فى كرنفال مختلف فى كافة المطاعم والمناطق بدبى بفعاليات وأنشطة لتنشط السياحة خلال فترة نهاية الشتاء والتى تعتبر الفترة الأهم فى الموسم السياحى .

ويتضمن مهرجان دبى للمأكولات، الذى يستمر لمدة 18 يوماً وتنظمه مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة، والتى استضافت وفدا صحفيا فى حفل افتتاحه من كافة البلاد العربية عدداً من الفعاليات لتعرف على ثقافة الشعوب من خلال أهم أطباقها وفى مقدمتها الأكل الإيرانى والذى يعتبر المطعم الأشهر فى الإمارات و يليه المطاعم الصينية والمستمرة فى تقديم اهم اطباقها فى تحدى لمرض الكرونا الذى تسيطر اخباره على العالم حاليا .

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات مثل فعالية "رحلة فى عالم المذاقات"، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و"أسبوع دبى للمطاعم" و"جواهر دبى الخفيّة"، إضافة إلى فعالية "النسخة المنزلية" وفعالية "تذوق على أنغام الموسيقى" الجديدتان واللتان تنظمان للمرة الأولى.

وتوفر "رحلة فى عالم المذاقات" أكثر من 80 فرصة للمشاركة فى فعاليتى جلسات تعلم الطهى "ماستر كلاس" أو "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة" اللتين تتضمنان تجارب استثنائية على يد أمهر الطهاة بعضها ينظم لمرة واحدة فقط لتعلم فنون الطهى على يد أمهر الطهاة، وإعداد أنواع مختلفة من المأكولات مثل الأطباق الفيتنامية النباتية وأطباق الدِم سُم الآسيوية إلى جانب تزيين أطباق الكيك، والمشاركة فى منافسات الطهى على غرار تحدى "الصندوق السري" الذى يتيح للمشاركين إعداد وجبات الطعام بأنفسهم باستخدام مكونات محددة.

وتوفر فعالية "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة" للضيوف فرصة التعرف على أشهر الطهاة فى دبي. إضافة إلى منحهم فرصة استكشاف نكهات جديدة، حيث يمكنهم الاستمتاع بعشاء تجتمع فيه مكونات المطبخان الإيطالى واليابانى معاً، أو تجربة أطباق التاباس اللذيذة، أو يمكنهم الذهاب فى رحلة تذوق تتألف من 14 طبق يقدمها المطبخ الهندى المعاصر.

وللباحثين عن تجارب فريدة، يمكن الاستمتاع تناول العشاء وسط أجواء الصحراء، أو تناول مأكولات إماراتية تقليدية فى عشاء يقام تحت النجوم فى منزل تقليدى فى البستكية.

يقام أسبوع دبى للمطاعم خلال الفترة من 5 مارس إلى 14 مارس، ويشارك فى نسخة هذا العام من "أسبوع دبى للمطاعم" 36 مطعماً تقدم قوائم طعام تم تجهيزها حصرياً فى مجموعة من أفضل مطاعم دبي، بما فيها خمسة مطاعم لمجموعة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، مثل جوردون رامزى وفيكاس خانا وأكيرا باك وجريج ماجلوف وماثيو فيانا.

تجمع فعالية كانتين الشاطئ والتى تقام على شاطئ جميرا فى موقعها خلف "سنست مول" تحت مظلتها مجموعة من أفضل مفاهيم الطهى المحلية والعالمية إلى هذا الحدث العائلي. يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات المقدمة من شاحنات المأكولات وأكشاك الطعام، والعديد من الفعاليات الترفيهية والموسيقية.

تضم فعالية كانتين الشاطئ التى تستمر طوال فترة المهرجان، حديقة ألعاب جديدة، ومنطقة مخصصة للعب للأطفال، وسيحظى عشاق الطعام بفرصة مشاهدة مجموعة من الطهاة البارزين وخبراء الطهى مباشرة وهم يستعرضون مهاراتهم أمام الحاضرين بمن فيهم الشيف فينو رافيندران من مطعم كرنفال باى تريسند الشهير، وكذلك ممثلين من المركز الدولى لفنون الطهى فى دبي. يمكن للزوار التوجه إلى حديقة لاكنور لتجربة مأكولات من مفاهيم ومطابخ مختلفة.

وتسلط فعالية "جواهر دبى الخفيّة" الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) فى مشهد الطعام المتنامى فى دبي، حيث تم اختيار قائمة مختصرة من 40 مطعماً ومقهى ومنفذاً للطعام من قبل مهرجان دبى للمأكولات ومنصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، بحيث تعكس تنوع خيارات الطعام فى المدينة - وتشمل قائمة هذا العام مأكولات عالمية مختلفة بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة واليابانية التقليدية، وحتى المأكولات الأوزبكية والإثيوبية.

ومن الفعاليات الجديدة التى أضيفت لمهرجان دبى للمأكولات 2020، فعالية "تذوق على أنغام الموسيقى"، حيث ستملأ الموسيقى الأجواء فى عدد من المطاعم السياحية الرئيسية فى جميع أنحاء المدينة طوال فترة المهرجان، وستقوم بعض المطاعم بتقديم عروض غنائية حية جنباً إلى جنب مع أطباقها المميزة لتضفى مزيداً من الإثارة على أجواء المهرجان.

يعود فعالية "المذاقات الحصرية للقهوة" للعام الثانى على التوالي، حيث تقدم جميع العلامات التجارية المحلية فى دبى بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مذاقات وخلطات حصرية لعشاق القهوة ستتوفر خلال فترة المهرجان فقط، بالإضافة إلى مهرجان دبى للقهوة وهو مهرجان فريد من نوعه يتمحور حول القهوة وكل ما يرتبط بها من طقوس وتقاليد أصيلة، ويقام خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس فى "ون سنترال."

وسيشهد المهرجان عروضاً للألعاب النارية فى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبدأ العروض يوم الجمعة 6 مارس فى تمام الساعة 8:30 مساءً ويقام آخر حفل للألعاب النارية فى موقع فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يوم السبت 14 مارس فى تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتتولى مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى "دبى للسياحة" تنظيم هذا الحدث السنوى فيما يواصل مهرجان دبى للمأكولات فى دورته السابعة التى تنطلق فى 26 فبراير وتستمر حتى 14 مارس 2020 تعزيز مكانة دبى كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوفّر لسكان المدينة وزوّارها العديد من التجارب وفرص الاستمتاع بأفضل ما ترقدمه المطاعم فى دبي.