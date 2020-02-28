اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد آداب بنها: ورش عمل عن الأخلاق بين طلاب الكلية لترسيخ واجباتهم نحو الوطن

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:55 م
عميد آداب بنها: ورش عمل عن الأخلاق بين طلاب الكلية لترسيخ واجباتهم نحو الوطن ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها ، عن افتتاح ورش عمل عن "الأخلاق"، بكلية الآداب تحت رعاية  الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة .

وأشارت "الرباط"، أن تلك الورشة تم تعميمها بين طلاب الكلية بجميع الفرق ، وتم أختيار أفضل الأساتذة الذين يتمتعون بسمعة طيبة وحب الطلاب لهم لكي يعملوا بتلك الورشة لكي يجذبوا الطلاب للمشاركة فيها ، والأنصات إليهم لكي يحدث تأثير لهم يطبقونة بأمورهم الحياتية. 
 
وأصافت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،من أهم الداعمين لورسة العمل ، حيث أنه شارك في إحدي الورش وتفاعل معه الطلاب وتحدث عن أهمية بناء الإنسان المصري ، وأنهم مستقبل مصر وأملها ،مضيفا أن الإلتزام بالمباديء وترسيخها في الوجدان شيء أساسي وضروري لمعرفة واجباتكم نحو الوطن الغالي الذي نعمل جميعا من أجل بناءه ، ويجب أن يكون لديكم وعي كامل من أجل المشاركة في تنمية الوطن والحفاظ عليه .
 
وأشارت "الرباط"، إلى أنه خلال مشاركة رئيس الجامعة إحدى الورش التي تتحدث عن الأخلاق ،قام الطلاب لمناقشة وطرحوا عليه   بعض الأسئلة وأجاب عليها بكل حب وإحتواء لهم وأعرب عن سعادته بالحديث معهم ومستوي الفكر الذي يتمتع به هذا الجيل .
 
وأوضحت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أن  الورش تتم بين المحاضرات وهي غير إجبارية مما أدي إلي حرص الطلاب علي المشاركة والتفاعل معها وتتم يوميا بجدول زمني من أساتذة متخصصة في علم النفس والإجتماع والفلسفة والتاريخ ،علي مراحل الفرق الأربعة بكلية الآداب جامعة بنها، موكدة علي حرص الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد بتبني تلك الورش الهادفة والتي تساعد في تنمية عقول الطلاب ليتم تخريج جيل منهم واعي ومدرك أهمية ترسيخ الأخلاق والتعامل مع الجميع بيها داخل المجتمع. 
 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (1)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (2)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (3)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (4)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (5)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (6)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب (7)
ورش عمل عن الأخلاق بكلية الآداب 
 
 

اخبار مصر

اداب

القليوبية

اخبار جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة