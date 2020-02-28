عميد آداب بنها: ورش عمل عن الأخلاق بين طلاب الكلية لترسيخ واجباتهم نحو الوطن

القليوبية - نيفين طه

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها ، عن افتتاح ورش عمل عن "الأخلاق"، بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة .

وأشارت "الرباط"، أن تلك الورشة تم تعميمها بين طلاب الكلية بجميع الفرق ، وتم أختيار أفضل الأساتذة الذين يتمتعون بسمعة طيبة وحب الطلاب لهم لكي يعملوا بتلك الورشة لكي يجذبوا الطلاب للمشاركة فيها ، والأنصات إليهم لكي يحدث تأثير لهم يطبقونة بأمورهم الحياتية.

وأصافت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،من أهم الداعمين لورسة العمل ، حيث أنه شارك في إحدي الورش وتفاعل معه الطلاب وتحدث عن أهمية بناء الإنسان المصري ، وأنهم مستقبل مصر وأملها ،مضيفا أن الإلتزام بالمباديء وترسيخها في الوجدان شيء أساسي وضروري لمعرفة واجباتكم نحو الوطن الغالي الذي نعمل جميعا من أجل بناءه ، ويجب أن يكون لديكم وعي كامل من أجل المشاركة في تنمية الوطن والحفاظ عليه .

وأشارت "الرباط"، إلى أنه خلال مشاركة رئيس الجامعة إحدى الورش التي تتحدث عن الأخلاق ،قام الطلاب لمناقشة وطرحوا عليه بعض الأسئلة وأجاب عليها بكل حب وإحتواء لهم وأعرب عن سعادته بالحديث معهم ومستوي الفكر الذي يتمتع به هذا الجيل .

وأوضحت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أن الورش تتم بين المحاضرات وهي غير إجبارية مما أدي إلي حرص الطلاب علي المشاركة والتفاعل معها وتتم يوميا بجدول زمني من أساتذة متخصصة في علم النفس والإجتماع والفلسفة والتاريخ ،علي مراحل الفرق الأربعة بكلية الآداب جامعة بنها، موكدة علي حرص الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد بتبني تلك الورش الهادفة والتي تساعد في تنمية عقول الطلاب ليتم تخريج جيل منهم واعي ومدرك أهمية ترسيخ الأخلاق والتعامل مع الجميع بيها داخل المجتمع.