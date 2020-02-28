ضبط عاطل بحوزته 12كيلو حشيش قبل ترويجها في المنصورة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية ) ، حيث تخصص نشاطه الاجرامي فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية ، تفيد بقيام مسجل خطر بمزاولة نشاط اجرامى في اتجار وترويج المواد المخدرة ، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مكانا له لممارسة نشاطه الاجرامى ، وبتكثيف التحريات ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبس بترويج المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم المنصورة ثان ، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه ، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، حيث عثر بحوزته على (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى ، وإستخدام السيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج .

قدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى ( 840,000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق .