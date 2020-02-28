رئيس الحكومة اللبنانية: سأسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان

بيروت /أ ش أ/

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أنه سيسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان، وأنه سيقوم بجولة قريبة لعدد من الدول العربية، وذلك عقب الانتهاء من معالجة ملف الأزمة المالية التى يشهدها لبنان بكل تشعباته والذى يتطلب تركيزا واهتماما كبيرين.

وقال دياب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، : "نحن نعرف أن العرب لم يتخلوا يوما عن لبنان فى الماضي، واليوم أيضًا لن يتخلوا عنه..سندق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يتحمل الانتظار كثيرًا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة فى النصف الثانى من شهر مارس المقبل".

وأضاف: "بكل الأحوال، إننا نحرص على فصل أى زيارة سنقوم بها عن أى حساب سياسي، ولن نكون جزءا من سياسة المحاور الإقليمية، لأن لبنان نأى بنفسه عنها، لكننا نقف دائما إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان".

وأشار إلى أنه يعمل على دراسة كافة الخيارات المتاحة فى شأن مسألة استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) المرتقب بقيمة 3ر1 مليار دولار، مؤكدا عدم اتخاذ أى قرار فى هذا الملف حتى الآن، وأن الأسبوع المقبلة سيكون حاسما فى شأن اتخاذ القرار قبل موعد استحقاق السندات فى 9 مارس المقبل.

وأكد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اللبنانية فى شأن التعامل مع فيروس كورونا، جيدة بشكل عام، غير أنه سيتم رفع مستوى التأهب والتشدد فى تنفيذ الإجراءات الوقائية، خصوصا بالنسبة للوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين.