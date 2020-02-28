اليوم السابع
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خالد صلاح
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جنوب إفريقيا تعتزم إجلاء أكثر من 130 شخصا من رعاياها من ووهان الصينية

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:29 ص
جنوب إفريقيا تعتزم إجلاء أكثر من 130 شخصا من رعاياها من ووهان الصينية كورونا
أ ش أ

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تعتزم حكومة جنوب إفريقيا إجلاء 132 شخصا من رعاياها الموجودين فى مدينة "ووهان" الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة - فى بيان أوردته شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة إن "مجلس الوزراء قرر اتخاذ هذا الإجراء بعد النظر فى الظروف وتلقى عدة طلبات من أسر جنوب إفريقية فى المدينة"، ويتواجد فى مدينة "ووهان" ما يقدر بـ199 مواطنا من جنوب إفريقيا وعبر 132 شخصا منهم عن رغبتهم فى العودة إلى بلادهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم تشخيص إصابة أى من رعايا جنوب إفريقيا بالفيروس كما لم يظهر على أى منهم أعراض الإصابة.. وفور وصولهم إلى البلاد، سيخضعون إلى حجر صحى لمدة 21 يوما كتدبير احترازى إضافي.


تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا سجلت - فى وقت سابق اليوم - أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى ولاية لاجوس لمواطن أجنبي، وهى الإصابة الأولى من نوعها فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأعلنت جمعية مسلمى اليابان، عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم والأسبوع القادم، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتزامن مع بيان الحكومة اليابانية الذى يطالب المواطنين بالتعاون لمكافحة انتشار الفيروس فى البلاد.

وجاء فى بيان الجمعية، التى نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الأخوة والأخوات الأعزاء، يؤسفنا أن نعلمكم أن صلاة الجمعة فى 28 فبراير و6 مارس 2020، فى جمعيتنا لن يتم إجراءها بسبب انتشار فيروس كورونا فى اليابان، نطلب من المواطنين التعاون فى مكافحة هذا المرض الخطير. شكرا لتفهمكم الكريم وتعاونكم".


جنوب إفريقيا

كورونا

ووهان

الصين

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