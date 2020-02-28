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توقيع الكشف الطبى على 450 مواطن من أهالى مدينة البياضية فى الأقصر

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:59 ص
توقيع الكشف الطبى على 450 مواطن من أهالى مدينة البياضية فى الأقصر الكشف الطبى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت القاعة الرئيسية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، فعاليات حملة مجانية للكشف الطبي على المواطنين تحت إشراف مستشفي العيون الدولي، حيث لاقت الحملة إقبال جماهيري كبير، وتم توقيع الكشف الطبي علي 450 مواطن أثناء الحملة، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبدعم وحضور اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، والذى كان أول المشاركين فى الحملة بالكشف على عينيه.

وقامت الحملة بالكشف علي العين وكشف النظارة باستخدام أحدث أجهزة البصريات، وتم تحديد عمليات للحالات التي تستدعي ذلك، وكذلك تم التعاقد مع المواطنين على شراء نظارات طبية بسعر رمزي، ونظراً للإقبال الكبير من المواطنين على الحملة فأنه سوف يتم تحديد موعد آخر للحملة، وسيتم الإعلان عن الموعد في القريب العاجل.

وجاءت قافلة العيون بمدينة البياضية بعد انتهاء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، من أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مستشفى العيون الدولي بالأقصر على مدار يومي السبت بقرية الشغب والأحد بمدينة إسنا، وذلك للكشف الطبي على أمراض العيون تحت شعار حملة "اطمن على عينيك"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على مدار اليومين على 830 رجل وسيدة بالمدينة، وتم صرف عينات من العلاج بالمجان لكل الحالات، وخلال اللقاء شكر رئيس المدينة الأطباء القائمين على العمل لما يبذله من مجهود في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن المرضى.

وقال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك القافلة انطلقت يوم السبت بمقر مجلس قروى الشغب، وتم فحص 500 مواطن، كما تم تنظيم تلك الحملات يوم الأحد في مدينة إسنا بجوار السجل المدنى الجديد وتم فحص 330 مواطن، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية لدعم مستوى الخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا.

 

 


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