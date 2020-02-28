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تنظيم القاعدة الإرهابى يؤكد مقتل 3 من قيادته فى المغرب

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:11 م
تنظيم القاعدة الإرهابى يؤكد مقتل 3 من قيادته فى المغرب عناصر تنظيم القاعدة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعترف تنظيم القاعدة الإرهابي، بمقتل 3 من قيادته فى المغرب، وهم أبو يحيى الهمام والمدعو أبو عياض التونسي، وأبو دجانة القصيمى، فى غارات جوية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

 

ونشر "تنظيم القاعدة فى المغرب" كلمة بصوت قائد التنظيم المتطرف "أبو مصعب عبد الودود" أكد فيها مقتل التونسي ويحيى أبو الهمام نائب زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى أبو دجانة القصيمي الناطق باسم جماعة "المرابطون".

 

ويعتبر سيف الله المحجوبي المكنى بـ "أبو عياض التونسي"، من أبرز القيادات الإرهابية في تونس، وقد كانت له "صولات وجولات" بعد ثورة 14 يناير حينما تزعم تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، الذي وقع تصنيفه سنة 2012 تنظيماً إرهابياً، من قبل حكومة الترويكا في تونس برئاسة حزب "النهضة".

 

أما أبو الهمام فهو نائب إياد أغا زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.

 

 


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المغرب

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