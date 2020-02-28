تركيا تعترف بمصرع 9 من جنودها خلال غارة جوية شمال شرق سوريا

أ ش أ

اعترفت تركيا، الخميس، بمصرع 9 جنود أتراك خلال غارة جوية شمال شرق سوريا، وذلك على لسان مسئول تركى. وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذا يمثل أكبر عدد من القتلى الأتراك خلال يوم واحد فى سوريا.

أعلن المرصد السوري، خبر عاجل، مساء اليوم ، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، مقتل 34 جنديًا تركيا خلال الغارات الجوية التي وقعت بين بلدتي البارة وبليون في ريف إدلب.