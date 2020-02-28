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"القومى للطفولة" يحبط محاولة أسرة تزويج طفلتها بالشرقية

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 ص
"القومى للطفولة" يحبط محاولة أسرة تزويج طفلتها بالشرقية الدكتورة عزة العشماوى أمين القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن نجاحه فى إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمركز صان الحجر محافظة الشرقية، حيث أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا  يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانونى.

وفى هذا الصدد، وجهت عزة العشماوى، على الفور بإحالة البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصى عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ، وتم تحرير محضر حيال الواقعة بقسم شرطة صان الحجر.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن نيابة الحسينية الجزئية قد باشرت التحقيق مع الأسرة، وتم اتخاذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد أيضاً برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

وفى هذا الإطار توجهت الدكتورة عزة العشماوى بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية، لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة، مشددة على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدى لمثل هذه الجرائم التى تعرض الأطفال للخطر.

 

 

 


الصحة

الامومة والطفولة

زواج

الشرقية

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