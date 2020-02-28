اليوم السابع
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القبض على عاطلين سرقا طالب بالإكراه فى حلوان

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:40 م
القبض على عاطلين سرقا طالب بالإكراه فى حلوان قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت اشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطلين سرقا طالب بالإكراه فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفاده تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ع. أ"، 18 سنة، طالب بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، "أدلي بأوصافهما التقريبية"، باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020م جنح القسم..

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "م. س"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 11882 لسنة 2013م حلوان " سلاح بدون ترخيص " ،    ح م،  18 سنة، عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك الأول"، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "نصل معدنى"، بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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