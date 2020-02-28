العثور على جثة معاق بمحطة صرف ومصرع شخص وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر العاملون بمحطة صرف أبو زيادة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على جثة "سعد م ع" 18 سنة، معاق ذهنيًا، مقيم بعزبة المقطم التابعة لمجلس قروي بحصة الغنيمة التابعة لمركز ومدينة قلين، غريقًا داخل المحطة.

على الفور تم إخطار الشرطة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وسؤال أهليته.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بالعثور، على جثة شاب، غريقًا بمياه محطة صرف أبو زيادة التابعة للمركز، على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة دسوق، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى جانب آخر لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، لتصادم "توك توك" بسيارة نصف نقل على طريق "فوة - مطوبس "أمام عزبة راشد التابعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، ونُقل المُصاب إلى المستشفى.

وتبين من خلال البيانات التي دونت في استقبال مستشفى مطوبس، مصرع كامل عبد الكريم أبو زيد ، 50 سنة، وإصابة شقيقه محمد، 47 سنة، من قرية سديون بفوه، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.