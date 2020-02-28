الداخلية تستقبل طلاب الجامعات للتعريف بجهود الوزارة فى شتى المجالات.. صور

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (50 طالبا وطالبة من مركز التميز للأفراد ذوى الإعاقة بجامعة حلوان)، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال، كما تم زيارة متحف الإدارة والذى يتضمن جانب من القضايا التى نجحت الإدارة فى ضبطها.

كما استقبلت وحدة مرور أبيس بمديرية أمن الإسكندرية، وفد من طلبة جامعة طنطا لتفقد الوحدة والاطلاع على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر الصلة مع الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وتنمية الوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين .

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارات مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحديث والذى يساهم فى تحقيق أمن المواطنين.



















