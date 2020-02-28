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التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 ص
التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل التأمين الصحي الشامل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن دور طبيب الأسرة فى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الصحية التى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن دور طبيب الأسرة يكمن فى 6 أدوار رئيسية؛ وهى تقيم الحالة النفسية للمريض والعناية بالحالات المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والأورام، وتقديم توعية صحية لجميع أفراد الأسرة والاحتفاظ بالسجلات الطبية لكل مواطن والوقاية من الأمراض المختلفة من خلال الفحوص الدورية مع إرشاد المريض للطبيب المتخصص فى نظام الإحالة.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل أكدت أن طبيب الأسرة يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.

وأضافت: "هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80% من الأمراض، وبالتالى يمكننا تفادى مضاعفات خطرة.

وأوضحت أن المنظومة مطبقة رسميا فى محافظة بورسعيد وسيتم تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء اول مارس المقبل، وتابعت: "هناك استعدادات كبيرة لتوفير خدمات صحية على أعلى مستوى لجميع المنتفعين، وتابع: "سيتوالى التشغيل التجريبى للمنظومة حتى تشمل جميع أنحاء الجمهورية."

وأوضح السبكى، أن تقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل يجرى من خلال الرعاية الصحية الأولية، وهى مدخل حصول المنتفع على الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث يتواجد طبيب الأسرة المسئول عن التعامل مع المنتفعين، وتابع: يوجد ما يسمى بنظام الإحالة والمسئول عن تحويل المريض فى حالة احتياجه لمستويات أعلى من الرعاية الصحية، أما الشق الثالث متعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلى مستوى كالجراحات والتخصصات الدقيقة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لإبراز جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.


التأمين الصحي

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منظومة التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل

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