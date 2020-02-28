الاستفادة من عوادم الأقمشة لتصنيع الطوب.. مشروع فى جامعة حلوان اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

حصل مشروع الاستفادة من عوادم الأقمشة فى إنتاج نوعيات جديدة من بلوكات الطوب الاسمنتى المتوافق بيئياً بديلاً للطوب الأحمر لطلاب قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على موافقة التنفيذ من أكاديمية البحث العلمى ضمن مبادرة مشروعى بدايتى لتمويل مشروعات التخرج.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وإشراف الدكتور أسامه القبيصى والدكتور حافظ حواس.

ويعتمد المشروع على الاستفادة من عوادم الاقمشة فى إنتاج طوب أسمنتى كبديل للطوب الاحمر للحفاظ على البيئة من التلوث وهو اكثر قوه ومتانه وتحمل واخف فى الوزن ولا يسبب تلوث البيئة، حيث تعتبر صناعة الطوب الأحمر فى مصر من الصناعات الملوثة بيئياً حيث ينتج من مصانعها ادخنة سوداء فى صورة اكاسيد مميتة وخطيرة لها تأثير خطرا على البيئة المحيطة وذلك لقربها من الكتل السكانية والأراضى الزراعية وتتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض الربوية والسرطانية فضلا عن ذلك تأثيرها ا لضار على البيئة والانسان والحيوان والنبات .

وتعتبر الخصائص الفنية للحوائط المنتجة لمشروع طلبة الكلية من حيث نوعية الخامات وكثافتها ووزنها لها أثرا كبيرا جيدا على جودة المشآت.

ويهدف المشروع إلى ايجاد الحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتى تخدم المجتمع والبيئة، بجانب دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الافكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق وخلق فرص عمل و مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والقضاء على التلوث الناتج من مصانع الطوب الأحمر تدريجيا وتحويلها إلى مصانع طوب أسمنتى متوافق بيئياً ، بالإضافة إلى انتاج نوعيات جديدة من الطوب الأسمنتى المصمت صديقا للبيئة بمواصفات جديدة ذات أوزان خفيفة وله القدرة على العزل الحرارى يحل محل الطوب الاحمر، والتخلص من بعض عوادم الملابس الجاهزة واستخدامها فى انتاج الطوب الأسمنتى محل الدراسة، بما يسهم فى زيادة قدرة الطوب المنتج على مقاومة الضغط تأهله للاستخدام كطوب حامل نظراً لاستخدام عوادم الملابس الجاهزة فى المكون الأساسى للطوب، بالإضافة إلى زيادة قدرة العزل الحرارى للطوب المنتج مما يؤدى إلى وفرة فى أحمال التكييف للمنشأ ، بجانب إنتاج هذه النوعيات من بلوكات الطوب الاسمنتى والمدعم بالعوادم تحت إشراف مصمم تطبيقى متخصص يتيح الفرصة لانتشارها وفتح مجالات جديدة للتصدير .

جدير بالذكر أن فريق المشروع مكون من كلا من الطالبة : مروة محمد طه محمود، شيرى ميلاد عشم شفيق، هاجر احمد محمد ادريس، ايمان يسرى عبد العزيز احمد، غدير يسن السيد فراج.