أمن القليوبية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بالخصوص

وردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد شديد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص أكدتها التحريات مفادها قيام كل من روماني ش ن 38 سنة حداد ومقيم ارض عائشة دائرة القسم ووائل ع 41 سنه حداد ومقيم شارع أبو بكر الصديق دائرة القسم ، باتخاذهما ورشة مستاجرة كائنة بشارع يونس السيد المتفرع من شارع حنفي أبو ضيف دائرة القسم لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية والإتجار فيها .

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ،واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبالتفتيش تم ضبط 2 فرد خرطوش محلي و فرد روسي محلي و10 طلقات عيار 12 مم و8 طلقات آلي وأدوات التصنيع عبارة عن كمية من مواسير حديدية لأسلحه ناريه معدة للتصنيع ومنشار حديد وصاروخ تقطيع و2بنسه كهرباء و 2 مفك و تم التحفظ على المضبوطات

بمواجهة المتهمان بما اسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها.

كما ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والذخائر بهدف ترويجها على عملائهم بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.