أمن القليوبية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بالخصوص

تمكنت مباحث قسم شرطة الخصوص بالقليوبية من ضبط حداداين لإتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتجارة وإصلاح الأسلحة النارية بالخصوص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتردد عدد من العاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة المتنوعة.
جرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات التى أكدتها المعلومات السرية أن المتهمين المترددين على دائرة المركز يروجون مواد مخدرة متنوعة مثل الهيروين والبانجو والحشيش ، بجانب حيازتهم أسلحة نارية متنوعة غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن أعداد كمين لضبط المتهمين وتمكن كل من النقباء أحمد رزق وعبد الرحمن زكريا معاونا مركز شرطة بنها، من ضبط كل من "م.س"، و"م.ع"، و"س.م"، و"ش.ف" وجميعهم عاطلين ومقيمين دائرة مركز شرطة بنها، وتم بحوزتهما كمية من البانجو والهيروين والحشيش، بجانب ضبطهم بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية المتنوعة والذخائر، ومبالغ مالية وهاتف محمول.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهم الآثمة، والمبالغ المالية متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم بدائرة مركز شرطة بنها، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
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