اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بالخصوص

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:04 م
أمن القليوبية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بالخصوص ورشة تصنيع أسلحة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث قسم شرطة الخصوص بالقليوبية من ضبط حداداين لإتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتجارة وإصلاح الأسلحة النارية بالخصوص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد شديد رئيس  وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص أكدتها التحريات مفادها قيام كل من روماني  ش ن 38 سنة حداد ومقيم ارض عائشة دائرة القسم  ووائل ع 41 سنه حداد ومقيم شارع أبو بكر الصديق دائرة القسم ، باتخاذهما ورشة مستاجرة كائنة بشارع يونس السيد المتفرع من شارع حنفي أبو ضيف  دائرة القسم  لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية والإتجار فيها .
 
جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ،واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبالتفتيش تم ضبط 2 فرد خرطوش محلي و فرد روسي محلي و10 طلقات عيار 12 مم  و8 طلقات آلي وأدوات التصنيع عبارة عن  كمية من مواسير حديدية لأسلحه ناريه معدة للتصنيع ومنشار حديد وصاروخ تقطيع و2بنسه كهرباء و 2 مفك و تم التحفظ على المضبوطات 
بمواجهة المتهمان بما اسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها.
 
كما ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والذخائر بهدف ترويجها على عملائهم بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتردد عدد من العاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة المتنوعة.

جرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات التى أكدتها المعلومات السرية أن المتهمين المترددين على دائرة المركز يروجون مواد مخدرة متنوعة مثل الهيروين والبانجو والحشيش ، بجانب حيازتهم أسلحة نارية متنوعة غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن أعداد كمين لضبط المتهمين وتمكن كل من النقباء أحمد رزق وعبد الرحمن زكريا معاونا مركز شرطة بنها، من ضبط كل من "م.س"، و"م.ع"، و"س.م"، و"ش.ف" وجميعهم عاطلين ومقيمين دائرة مركز شرطة بنها، وتم بحوزتهما كمية من البانجو والهيروين والحشيش، بجانب ضبطهم بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية المتنوعة والذخائر، ومبالغ مالية وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهم الآثمة، والمبالغ المالية متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم بدائرة مركز شرطة بنها، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


الخصوص

اسلحة نارية

امن القليوبية

اخبار مصر

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