أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا لبحث التطورات بإدلب بعد مقتل 34 جندى

رويترز

قال مصدران أمنيان تركيان إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعا أمنيا طارئا فى وقت متأخر من مساء الخميس لبحث أحدث التطورات فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بعد مقتل 34 جندى فى ريف إدلب.

وتدعم تركيا مجموعات من المعارضة المسلحة في إدلب وساعد جيشها في صد تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا في الأسابيع الماضية. ووصل عدد الخسائر في صفوف القوات التركية في المنطقة إلى 21 قتيلا حتى الآن هذا الشهر.