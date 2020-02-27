وزارة الصحة السعودية توضح أسباب سرطان القولون والمستقيم

فاطمة ياسر

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، كل شيء يخص سرطان القولون، موضحة ما هو القولون، وأكدت أنه الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ويعرف بالأمعاء الغليظة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يعني التعرض للإصابة بالسرطان في الأمعاء الغليظة، وتظهر على شكل زوائد لحمية، وتتحول في معظم الأحيان إلى أورام سرطانيه على مدى يتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وبعد السن الخميسين يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به.

وقدمت وزارة الصحة السعودية من خلالها التقرير المنشور عبر موقعها الرسمي، الإحصائيات الخاصة بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مؤكدة أن %90من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن الخمسين وهو أكثر أنواع السرطان المعرض للإصابة به الرجال.

وأشارت وزارة الصحة السعودية أن هناك العديد من أسباب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ومنها:

-كثرة التعرض للمواد الكيميائية.

-التعرض للمواد المشعة والإشعاع.

-التعرض للإصابة بخلل هرموني أوجيني.

-التاريخ الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة به، ولذا يجب فحص الوراثة والتاريخ العائلي للمرض.

ما هي الهوامل التي تزيد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ؟ .. يزداد فرص الإصابة كلما تقدم الشخص بالعمر، وأيضا عندما يتعرض الشخص للإصابة بالتهاب الأمعاء المزمن، بالإضافة إلي وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، وأيضا قلة تناول الألياف، والأطعمة الصحية، مع كثرة تناول اللحوم المصنعة، مع عدم الحركة، وزيادة الوزن والإصابة بمرض السكر، كل هذه العوامل تزيد من فرص الإصابة.

وهناك العديد من الأعراض التي قدمتها وزارة الصحة السعودية، ومنها التعرض للإصابة بالإسهال أو الإمساك لمدة تصل إلي أسبوعية، الإصابة بنزيف من فتحة الشرج أو وجود دم في البراز، كثرة الغازات وألم وانتفاخ في البطن لفترات زمنية طويلة، التعرض لضعف شديد وإجهاد بالإضافة إلي قلة الشهية، والتعرض لنقص الوزن الغير مبرر، والإصابة بالأنيميا.