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في الرعاية الصحية..

هالة السعيد تبحث مع ممثلى شركة فايزر العالمية للأدوية سبل دعم رؤية مصر 2030

الخميس، 27 فبراير 2020 10:23 ص
هالة السعيد تبحث مع ممثلى شركة فايزر العالمية للأدوية سبل دعم رؤية مصر 2030 هالة السعيد تبحث مع ممثلى شركة فايزر العالمية للأدوية
كتب أحمد حمادة

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وفد شركة فايزر يقدم عرضا للقضاء على مرض المكورات الرئوية في مصر، لتحصين ما يقرب من 2.5 مليون طفل في العام

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ براين مكماهون نائب الرئيس وأمين الصندوق المساعد لشركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد و السيد يسري نوار، المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر.

وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة بشكل أساسى عن صياغة ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية؛ رؤية مصر 2030، والتى تأتى اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل مستمر، لافتة إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بعد التحديث، والتي سيتم إطلاقها خلال بضعة أشهر.
 
وأكدت السعيد أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت رؤية طويلة المدى لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية، موضحة أن مصر بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016، مؤكدة أنه من المهم مناقشة التحديات التى تواجهنا فى تحقيق أهداف التنمية مثل الحوكمة والتمويل والعمل على متابعة تحقيق تلك الأهداف.
 
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، والمبادرات الصحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة والتي ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مؤشرات التنمية البشرية.
 
ومن جانبه أكد يسري نوار المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من ٦٠ عامًا، وقد ساهمت طيلة هذه السنوات بإيجابية في دعم تطوير ونهضة صناعة الدواء فى مصر وخدمة ملايين المرضى بما لها من أثار إيجابية فى دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير مئات فرص العمل وتنمية الإمكانات وبناء القدرات المحلية في هذا المجال الاستراتيجي الحيوي.
 
كما أوضح نوار أن شركة فايزر قد أسست العام الماضي الكيان القانوني الجديد "فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية ذ.م.م." في إطار عمليات الهيكلة والتطوير من أجل النمو. وقد قامت الشركة في هذا الصدد بضخ استثمارات أولية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي كما تعمل حاليًا على دراسة إمكانية ضخ رؤوس أموال إضافية بقيمة 70مليون دولار أمريكي خلال الشهور المقبلة سعياً لتعزيز الوضع المالي لشركة فايزر ودعم مبادرتها في تعزيز واستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع السوق المصري.
 
وأشار نوار إلى أنه فى أعقاب اجتماع رئيس شركة فايزرلمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ عامين ، تم تكوين فريق عمل من وزارة الصحة وشركة فايزر لصياغة مسودة مذكرة تفاهم غير ملزمة و لدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال الرعاية الصحية بما فيها توفير أفضل سبل الحماية للأجيال القادمة بما يتناسب مع المعايير الدولية.
 
نصت المذكرة على تقديم لقاح المكورات السحائية للبالغين ولقاح المكورات الرئوية للصغار مما يساهم في تحصين ما يقرب من 2.5 مليون طفل في العام، وقد تم إبرام هذه المذكرة في فبراير٢٠١٩.
 
كما تضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة مجالات نقل التكنولوجيا - لإيجاد طريقة لإجراء عملية توطين تصنيع جرعات لقاح المكورات العقدية الرئوية المقترن متعددة الجرعات في مصر من خلال نقل التكنولوجيا والذى يعد من أكثر التطعيمات ابتكارًا و تعقيدًا من حيث التصنيع.
 
إضافة إلى إمكانية توطين المزيد من صناعات اللقاحات فى مصر، ومناقشة مدى إمكانية إتمام عمليات تصنيع بعض العقارات في مصر.
 
كما عرض السيد نوار تقديم الشركة لبعض الحلول المالية المبتكرة، والتي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة المصرية في تمويل لقاحات المكورات الرئوية، وإنشاء بُنى تحتية في المجال الصحي.
 
ومن جانبه أشاد الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد برؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول القلائل التي تعمل على تنفيذ برنامج تنمية تتسق عناصره مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

التخطيط

وزيرة التخطيط

أخبار اقتصاد

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