اليوم السابع
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مصفف شعر يتعرض للطعن بسكين فى رقبته لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2020 12:55 م
مصفف شعر يتعرض للطعن بسكين فى رقبته لسبب غريب.. اعرف التفاصيل مصفف الشعر قبل الحادثة
كتب محمد شعلان

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كاد أن يُقتل بسبب تسريحة شعره، تعرض مصفف شعر روسي للهجوم بسلاح من قبل شخص مجهول بالقرب من منزله، حيث قام المتهم بتتبعه وبمجرد الانفراد به قام بصفعه ودفعه على الأرض ثم طعنه عدة طعنات في رقبته لعدم الإعجاب بلون شعره البنفسجي، مما أدى إلى تلف في أعصاب الجانب الأيمن من وجه الشاب المصفف وعدم الشعور به كما كان قبل تعرضه للطعنات.

طعن مصفف الشعر
طعن مصفف الشعر

 

وروت صحيفة "مترو" البريطانية، تفاصيل الواقعة، وهي قول مصفف شعر روسي يدعى ألكساندر أنه كاد أن يقتل عندما طعنه مهاجم في رقبته بسبب غريب وهو عدم إعجابه بلون شعره البنفسجي الأزرق.

مصفف الشعر قبل الحادثة
مصفف الشعر قبل الحادثة

وورد أن ألكساندر، الذي يحمل الاسم المستعار جليز نانا، قد ترك مع الدماء تتدفق من عنقه عندما زُعم أنه استُهدف فى حوالى منتصف الليل فى 5 فبراير الماضى فى متجر قريب من منزله في العاصمة الروسية موسكو.

 

وقال: "كنت أسير مع صديقي وبالقرب من سوق ديكسي قلنا وداعا وبعد لحظة سمعت رجلاً من الخلف يخبرني أنني أبدو غريبًا ومن المؤسف أن يكون لدي مثل هذا اللون من الشعر، وقبل أن تتاح لي فرصة للرد، قام المهاجم مجهول الهوية بصفعي على وجهي ودفعي إلى الأرض".

مصفف الشعر بعد اسعافه
مصفف الشعر بعد إسعافه

 

وتابع: "قام المهاجم بالدهس على رقبتي، ثم اخرج سكين وطعنني ثلاث مرات قبل أن يختفي من مكان الحادث".

 

ويقول ألكساندر، إنه حاول وقف النزيف قبل الاتصال بصديقه طلبًا للمساعدة، مشيرا إلى أنه بعد نقله إلى المستشفى، أخبره المسعفون أن الرجل قد فاتته للتو الشريان السباتي - وهو السبب الوحيد الذي نجا من الهجوم.

 

وعانى مصفف الشعر الروسي من مشكلة تلف في أعصاب الوجه ولم يعد بإمكانه الشعور بالجانب الأيمن من وجهه.


طعن مصفف الشعر

مصفف الشعر

مصفف شعر روسى

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عملية طعن

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