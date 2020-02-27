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مصرع موظف بالمعاش اختناقا بعد احتراق شقته فى الدقهلية إثر ماس كهربائى

الخميس، 27 فبراير 2020 01:32 م
مصرع موظف بالمعاش اختناقا بعد احتراق شقته فى الدقهلية إثر ماس كهربائى جثة - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى موظف بالمعاش بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعد احتراق شقته بسبب ماس كهربائى.

وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطه اجا بمحافظه الدقهلية من بعض الاهالي بنشوب حريق بمنزل كائن بقريه منيه سمنود دائرة مركز اجا، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بشقه فى الطابق الأرضي بمنزل مكون من 6 طوابق ملك المدعو حلمي السيد محمد عبد الموجود 71 سنه بالمعاش، ومقيم قريه منيه سمنود التابع لدائرة المركز، وادي ذلك إلي وفاة مالك الشقة، نتيجة إصابته باختناق بعد احتراق محتويات الشقة، ولم ينتج عنها اي إصابات أخرى.

وبسؤال نجل مالك الشقة أحمد حلمي السيد محمد 42 سنة موظف بجامعة المنصورة، أرجع سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للتلفزيون، مما ادى إلى تصاعد أدخنه كثيفه أدت إلى اختناق ولده ووفاته.

وأكد أن والده كان بمفرده في الشقه، ولم يتهم أحد التسبب في ذلك ولا يشتبه فيها جنائيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،

يذكر بأن تمكن مباحث مكافحة المخدرات بالدقهليه، بالاشتراك مع وحده مباحث جمصه من القبض على تشكيل عصابي، تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهليه، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السريه بقيام شقيقين واخر بالترويج للمواد المخدرة في دائرة جمصه.

 

 

 

 

 


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مصرع موظف اختناقا

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