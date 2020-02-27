اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:59 م
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محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع لجنة النقل لجمعية رجال الأعمال.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 03:22 م
محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع لجنة النقل لجمعية رجال الأعمال.. صور جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى اجتماع لجنة النقل لجمعية رجال الأعمال، وذلك بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمهندس حسين صبور،الرئيس الشرفى للجمعية،ورئاسة المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال،والمهندس عادل لمعي، رئيس لجنة النقل بالجمعية وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد من الشركات المحلية العاملة فى مجال النقل واللوجستيات، حيث تم استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخراً والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى.

وأعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أن المؤتمر الاقتصادى الدولى للهيئة سينطلق يومى 21-22 مارس من مدينة الجلالة بحضور الرئيس السيسى رئيس الجمهورية،وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محليًا ودوليًا، حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم مايميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين.

وأضاف "زكي"، أنه سيتم الإعلان عن بعض الفرص الاستثمارية التى ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الإعلان عن عقود جديدة يتم توقيعها بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وأجانب ، والتى من شأنها توفير فرص العمل للشباب المصرى فور تنفيذها وهو الهدف الرئيسى الذى تنشده الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020-2025.

وقد أكد المهندس يحيى زكي، على الانتهاء من كثير من الملفات العالقة بين الهيئة وبعض الشركاء حيث انتهت الهيئة الاقتصادية من المفاوضات مع موانئ دبى على إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلومترمربع بمنطقة العين السخنة ستتم على جزئين الأول منها 5 كيلومترمربع يتم تنميتها ثم يتم تسليم الخمس الأخرى”الجزء الثاني” وتطويره تدريجياً لكل واحد كيلو مترمربع حتى الانتهاء من المساحة المخصصة للشركة .

وقال رئيس الهيئة أن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل خاصة أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعى “شرق بورسعيد للتنمية” مساحة 4 كيلومتر مربع بنهاية 30 يونيو تم تحسين التربة بها وتجهيزها.

محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل (1)
محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل

 

محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل (2)
محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل 

 

محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل (3)
محافظ بورسعيد باجتماع لجنة النقل

 

 


محافظ بورسعيد

بورسعيد

المهندس يحيى زكى

المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس

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