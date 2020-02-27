اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظة عراقية تغلق دور السينما والمقاهى والنوادى حتى اشعار آخر بسبب كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:52 م
محافظة عراقية تغلق دور السينما والمقاهى والنوادى حتى اشعار آخر بسبب كورونا كورونا
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت دائرة صحة  محافظة الانبار العراقية الخميس، اغلاقها دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات حتى اشعار اخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال فى حديث لقناة "السومرية نيوز"  إنه ""استنادا الى الامر الديوانى المرقم 55 لسنة 2020، تم غلق كافة دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات الاجتماعية فى المحافظة وحتى اشعار اخر".

وأضاف شلال، أن "قرار الاغلاق للحفاظ على خلو الأنبار من فايروس كورونا".

قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس إنها اكتشفت حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا وهي لشاب عراقي فى بغداد عاد إلى البلاد من إيران، وهى الحالة الأولى فى العاصمة العراقية بغداد.

 

وقال بيان للوزارة "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب فى بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية فى بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".

 

وأضاف "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

يذكر أن البحرين أفادت "أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي".

 

مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

 

 


العراق

فيروس كورونا

الصحة العراقية

المقاهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن: موقع حجر صحى بديل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"

الخميس، 27 فبراير 2020 05:51 م

مهاجم الترجى قبل مواجهة الزمالك: أتمنى عدم ظهور فيروس كورونا في القارة

الخميس، 27 فبراير 2020 05:50 م

غرفة شركات السياحة: وقف مؤقت لرحلات العمرة بسبب كورونا وحقوق الحاجزين محفوظة

الخميس، 27 فبراير 2020 05:42 م

إسرائيل تعلق رحلاتها إلى إيطاليا وتايلاند بسبب تفشى فيروس "كورونا" فيهما

الخميس، 27 فبراير 2020 05:39 م

إلغاء صلاة الجمعة غدا فى 23 مدينة إيرانية خشية من انتشار فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة